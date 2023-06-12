"Турецкий поток" снова в строю
Регламентные работы на трубопроводе "Турецкого потока" закончены, возобновлена транспортировка газа.
Как передает Day.Az, информация была размещена на Телеграм-канале "Газпрома"
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", - отмечено в публикации.
Экспортный газопровод "Турецкий поток" проложен из России в Турцию через воды Черного моря. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Трубопровод предназначен для подачи газа в Турцию и в страны Юго-Восточной и Южной Европы.
Ранее мы писали, что Россия останавливает прокачку газа по "Турецкому потоку"
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