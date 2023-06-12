https://news.day.az/world/1572608.html Скончался Сильвио Берлускони
Скончался Сильвио Берлускони
Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Как передает Day.Az, информацию распространила итальянское издание Corriere della Sera.
В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.
Берлускони скончался в 86 лет.
Ранее мы писали о состоянии здоровья бывшего главы итальянского правительства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре