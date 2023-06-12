НАТО проводит крупнейшие в истории учения

Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender начались в понедельник в Германии. Они будут проходить при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса до 23 июня на территории ФРГ и соседних стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно легенде, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности, попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Ростока на севере ФРГ. Будут отрабатываться сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, а также защиты аэропортов и морских гаваней. Как ранее сообщал Бундесвер, в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов.

В Германии маневры будут проводиться на всех доступных национальных военных аэродромах, прежде всего, на севере и востоке страны, над акваторией Северного и Балтийского морей, а также в ряде регионов на юго-западе ФРГ. Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран - партнеров. Логистическим центром является авиабаза Вунсторф под Ганновером.

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