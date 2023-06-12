Пашинян отчитается о 44-дневной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня примет участие в заседании временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает комиссия по обороне и безопасности Национального собрания, на базе которой и сформирована временная структура. Отмечается, что комиссия получила от премьера положительный ответ на приглашение. Заседание состоится в 10:00.

Ранее в комиссии побывали и на вопросы ее членов ответили экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, и ряд других должностных лиц.