https://news.day.az/world/1572623.html Пашинян отчитается о 44-дневной войне
Пашинян отчитается о 44-дневной войне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июня примет участие в заседании временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает комиссия по обороне и безопасности Национального собрания, на базе которой и сформирована временная структура. Отмечается, что комиссия получила от премьера положительный ответ на приглашение. Заседание состоится в 10:00.
Ранее в комиссии побывали и на вопросы ее членов ответили экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, и ряд других должностных лиц.
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