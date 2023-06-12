Причина смерти Сильвио Берлускони

Причиной смерти Сильвио Берлускони стал рак крови, с которым его госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане еще 9 июня, передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.

Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет.