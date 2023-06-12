Эрдоган выразил соболезнования Токаеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву по телефону и выразил свои соболезнования в связи с произошедшего лесного пожара в Казахстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak, Президент Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Божьей милости тем, кто погиб в результате лесного пожара в Казахстане, и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Выражая свои пожелания народу Казахстана, Президент Эрдоган заявил, что они готовы оказать любую помощь, которая потребуется Казахстану.

Отметим что, 12 июня в Казахстане объявлен общенациональный траур. По всей стране приспущены флаги.

Площадь пожаров в Абайской области составила 60 тысяч гектаров. Погибли 14 сотрудников государственного лесного природного заповедника "Семей орманы".

Ранее мы писали о том, что в связи с лесными пожарами, в Казахстане объявлен день траура.