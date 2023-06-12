Орбан ярко отреагировал на передачу дел Сороса его сыну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на сообщения о том, что американский предприниматель венгерского происхождения Джордж Сорос передает сыну Александру контроль над своей 25-миллиардной финансовой империей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, глава правительства в понедельник сравнил их с мафиози из кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец".

Орбан опубликовал на своей странице в Twitter эпизод из фильма, в котором глава семьи дон Вито Корлеоне, роль которого сыграл Марлон Брандо, целует своего сына Майкла (Аль Пачино), благословляя его на серьезные дела. Премьер сопроводил публикацию этих кадров подписью "Сорос 2.0".

Ранее мы писали о том, что соросовцы раскачивают лодку в Армении.