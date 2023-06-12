https://news.day.az/world/1572678.html Итальянцы собираются возле клиники, где умер Берлускони - ВИДЕО
Итальянцы собираются возле клиники, где умер Берлускони - ВИДЕО
Жители Италии собираются возле клиники "Сан-Раффаэле" в Милане, где умер экс-премьер страны Сильвио Берлускони. Кадры с места передает корреспондент "Известий".
Утром 12 июня у клиники "Сан-Раффаэле" столпились люди. На воротах висит плакат с надписью в память о Берлускони.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет. Политик умер в миланской больнице после борьбы с лейкемией.
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