Итальянцы собираются возле клиники, где умер Берлускони

Жители Италии собираются возле клиники "Сан-Раффаэле" в Милане, где умер экс-премьер страны Сильвио Берлускони. Кадры с места передает корреспондент "Известий".

Утром 12 июня у клиники "Сан-Раффаэле" столпились люди. На воротах висит плакат с надписью в память о Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет. Политик умер в миланской больнице после борьбы с лейкемией.