Саудовская Аравия и Китай нацелились на сотрудничество

Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем, несмотря на опасения западных стран.

Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил на Десятой конференции арабских и китайских предпринимателей в Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak.

"Сегодняшняя реальность состоит в том, что Китай занимает, занимал и будет занимать лидирующие позиции. Мы не должны конкурировать с Китаем, мы должны сотрудничать с ним", - сказал он.

Десятая конференция арабских и китайских предпринимателей проходит 11-12 июня в Эр-Рияде под лозунгом "Сотрудничество во имя процветания".