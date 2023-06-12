https://news.day.az/world/1572684.html Саудовская Аравия и Китай нацелились на сотрудничество
Саудовская Аравия и Китай нацелились на сотрудничество
Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем, несмотря на опасения западных стран.
Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил на Десятой конференции арабских и китайских предпринимателей в Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak.
"Сегодняшняя реальность состоит в том, что Китай занимает, занимал и будет занимать лидирующие позиции. Мы не должны конкурировать с Китаем, мы должны сотрудничать с ним", - сказал он.
Десятая конференция арабских и китайских предпринимателей проходит 11-12 июня в Эр-Рияде под лозунгом "Сотрудничество во имя процветания".
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