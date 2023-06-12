Стало известно, что происходит с инфляцией в Европе

Предварительные оценки показали, что годовая инфляция в еврозоне в мае 2023 года уменьшилась до 6,1%. Об этом сообщается на сайте Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7% месяцем ранее. При этом аналитики ранее предсказывали, что инфляция замедлится до 6,3%.

По данным Евростата, в прошлом году за тот же период уровень инфляции в еврозоне составил 8,1%. При этом в 2023 году за май потребительские цены так и не изменились.