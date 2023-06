В азиатском Лас-Вегасе появилась копия Лондона

В Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом, появился новый курорт-казино для богатых The Londoner Macao. На территории отеля разместили копии достопримечательностей Лондона, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, на курорте стоимостью два миллиарда долларов можно посмотреть на реплики Вестминстерского дворца с Биг Беном, официальной резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, Мемориального фонтана Шефтсбери и других памятников Лондона.

Как сказано на сайте The Londoner Macao, шесть дней в неделю на территории отеля будет проходить "развлекательная феерия смены караула" - в ней будут задействованы десятки танцоров и музыкантов.

Комплексом The Londoner Macao владеет корпорация Las Vegas Sands. Этой же компании принадлежат другие отели с копиями европейских достопримечательностей в Макао - например, The Venetian Macao, где можно увидеть реплику Гранд-канала Венеции, и The Parisian Macao с копией Эйфелевой башни.