США и Иран могут обменяться заключенными

Тегеран и Вашингтон могут достигнуть соглашения об обмене заключенными в ближайшее время, если Соединенные Штаты проявят добрую волю.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Переговоры с Америкой об обмене заключенными продолжаются через посредников. Мы приложили все необходимые усилия <...>, и если другая сторона проявит такой же серьезный настрой и добрую волю, это может произойти в ближайшее время", - приводит его слова агентство Тасним.

Ранее мы писали о том, что Хаменеи отправляет смешанные сигналы США.