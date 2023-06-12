Названа сумма наследства Берлускони

Наследство экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося 12 июня, оценили в 4 миллиарда евро. Такую сумму называет издание Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Берлускони владел 61 процентом акций медиагруппы Fininvest, остальная часть которой принадлежала его пятерым детям. Дочь бывшего премьера, Марина, является президентом Fininvest.

Кроме того, во владении Берлускони значится более десяти вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, а также другая недвижимость. Также ему принадлежал футбольный клуб "Монца".

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.