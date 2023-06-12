Наследство Берлускони оценили

Бывший премьер-министр Италии Берлускони, скончавшийся 12 июня после продолжительной болезни, оставил после себя наследство на 4 миллиарда евро, сообщает Day.Az со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным издания, у бывшего премьер-министра было более 10 вилл, несколько квартир, яхт, самолетов, а также вертолет. Кроме того, Берлускони был одним из владельцев медиахолдинга Fininvest, директором которого является дочь политика Марина. Самому Берлускони принадлежал 61% акций.

Сообщается, что от бизнеса Берлускони получал 170 тысяч евро в день, а чистый доход фирмы за 2021 год составил почти пять миллиардов.

Кроме того, бывшему премьеру принадлежал футбольный клуб "Монца", а до 2017 года 99,93% акций команды "Милан". Однако Берлускони продал акции "Милана" китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux за 740 миллионов евро. В наследство политика также войдут инвестиции в финансовые цифровые компании Satispay и Soldo.

Журнал Forbes оценивал состояние Берлускони в 7 миллиардов долларов.