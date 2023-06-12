Блинкен назвал вероятные сроки вступления Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил предположения, что Швеция официально станет членом НАТО до саммита альянса, который должен состояться в июле в Вильнюсе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как заявил Блинкен в ходе пресс-конференции, каждый союзник Североатлантического альянса заявил об уверенности в том, что пришло время Швеции официально стать членом блока.

"Наши ожидания заключаются в том, что это случится к саммиту в Вильнюсе в июле. И мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал Блинкен.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы.