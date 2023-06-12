https://news.day.az/world/1572789.html Блинкен назвал вероятные сроки вступления Швеции в НАТО
Блинкен назвал вероятные сроки вступления Швеции в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил предположения, что Швеция официально станет членом НАТО до саммита альянса, который должен состояться в июле в Вильнюсе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как заявил Блинкен в ходе пресс-конференции, каждый союзник Североатлантического альянса заявил об уверенности в том, что пришло время Швеции официально стать членом блока.
"Наши ожидания заключаются в том, что это случится к саммиту в Вильнюсе в июле. И мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал Блинкен.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы.
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