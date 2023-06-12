Нацисты устроили демонстрацию со свастикой в США
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Группа людей с нацистской символикой провела акцию возле парка развлечений "Мир Уолта Диснея" в Орландо во Флориде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post со ссылкой на члена палаты представителей штата Флорида Анну Эскамани.

Законодатель опубликовала видео в социальных сетях, на котором показывает людей, размахивающих нацистскими флагами и баннерами с символикой фашизма рядом со входом в парк для детей.

Уточняется, что на баннерах был изображен баллотирующийся в президенты губернатор Флориды Рон Десантис со свастикой на лбу и оскорбительные надписи.

A Florida state legislator posted video and images on her social media showing several individuals waving Nazi flags outside Walt Disney World in Orlando on Friday.

Anna Eskamani, who represents parts of the Orlando region in the Florida House of Representatives, posted brief clips on Saturday showing the shocking display from Friday, calling it "absolutely disgusting."