Нацисты устроили демонстрацию со свастикой в США

Группа людей с нацистской символикой провела акцию возле парка развлечений "Мир Уолта Диснея" в Орландо во Флориде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post со ссылкой на члена палаты представителей штата Флорида Анну Эскамани.

Законодатель опубликовала видео в социальных сетях, на котором показывает людей, размахивающих нацистскими флагами и баннерами с символикой фашизма рядом со входом в парк для детей.

Уточняется, что на баннерах был изображен баллотирующийся в президенты губернатор Флориды Рон Десантис со свастикой на лбу и оскорбительные надписи.