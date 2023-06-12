https://news.day.az/world/1572802.html Нацисты устроили демонстрацию со свастикой в США - ФОТО
Нацисты устроили демонстрацию со свастикой в США - ФОТО
Группа людей с нацистской символикой провела акцию возле парка развлечений "Мир Уолта Диснея" в Орландо во Флориде.
Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post со ссылкой на члена палаты представителей штата Флорида Анну Эскамани.
Законодатель опубликовала видео в социальных сетях, на котором показывает людей, размахивающих нацистскими флагами и баннерами с символикой фашизма рядом со входом в парк для детей.
Уточняется, что на баннерах был изображен баллотирующийся в президенты губернатор Флориды Рон Десантис со свастикой на лбу и оскорбительные надписи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре