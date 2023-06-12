Момент столкновения двух танкеров в России

На реке Лена в Иркутской области (Россия) столкнулись два танкера. Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Отмечается, что в районе поселка Алексеевск столкнулись ТР-901 и ТР-900. Первый находился на ремонте, а второй перевозил более 830 тонн нефти. Цистерна с топливом была повреждена и нефть вылилась в реку.