Байден перенес встречу со Столтенбергом

Президент США Джо Байден на фоне сообщений о стоматологической операции перенес встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Также в Белом доме на сутки был перенесен прием для глав американских дипломатических миссий. Администрация США не указала причины переноса этих мероприятий.