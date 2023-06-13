https://news.day.az/world/1572808.html Байден перенес встречу со Столтенбергом
Байден перенес встречу со Столтенбергом
Президент США Джо Байден на фоне сообщений о стоматологической операции перенес встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
Также в Белом доме на сутки был перенесен прием для глав американских дипломатических миссий. Администрация США не указала причины переноса этих мероприятий.
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