В Анкаре рассмотрят вопрос безопасности Финляндии и Швеции

В среду, 14 июня, в Анкаре пройдет заседание НАТО, Финляндии и Швеции по вопросам вступления Стокгольма в НАТО и выполнения им условий для присоединения к блоку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Четвертое заседание в рамках постоянного совместного механизма, в состав которого войдут делегации Турции, Финляндии, Швеции и НАТО, состоится в Президентском комплексе.

Консультации организованы главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

Делегацию НАТО возглавит глава кабинета генсека альянса Стиан Йенссен.

Во встрече примут участие заместитель главы МИД Швеции Ян Кнутссон и постоянный заместитель министра иностранных дел Финляндии Юкка Саловаара.

Ранее мы писали о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятные сроки вступления Швеции в НАТО.