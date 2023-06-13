https://news.day.az/world/1572826.html Блинкен понимает опасения Турции
Блинкен понимает опасения Турции
Опасения в сфере безопасности, выражаемые Анкарой в связи с перспективой вступления в НАТО Швеции, являются оправданными.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, как Финляндия, так и Швеция предприняли необходимые шаги для устранения озабоченностей Турции.
"Другие союзники по НАТО и Соединенные Штаты теперь считают, что Швеция должна официально вступить в НАТО", - сказал Блинкен на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни в Вашингтоне.
Ранее мы писали о том, что в Анкаре пройдет встреча, посвященная вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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