В Ереване горит крупная мусорная свалка

В ночь на вторник загорелась Нубарашенская мусорная свалка в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщают местные СМИ, МВД Армении приняло меры для установления контроля над ситуацией.

"13 июня, в 04:49 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о пожаре в районе авторынка, расположенного не доезжая до Нубарашенской свалки. На место выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления МВД по городу Ереван", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на Нубарашенской мусорной свалке. Пожару присвоена степент сложности "1БИС", на место происшествия выехали еще три боевых расчета.

Отметим, что это не первый случай возгарания мусора на свалке. Ранее мы писали о том, что власти Еревана не знают как быть с пожаром на мусорной свалке.

