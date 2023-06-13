Казахстан демонстрирует уверенный рост ВВП
Итоги пяти месяцев текущего года показывают рост ВВП республики на уровне 4,5 процентов, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Кабмина страны, передает Day.Az.
"Основной вклад вносят отрасли обрабатывающей промышленности. Динамика роста наблюдается в машиностроении - 32 процента, в том числе автомобилестроении - 41 процент, производстве локомотивов и вагонов - на 6 процентов. Рост производства в легкой промышленности - 31 процент, в том числе производство текстиля - 51 процент и одежды - 4,8 процента", - сказал Смаилов, слова которого приводит Казинформ.
"Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 19,4 процента", - подчеркнул глава правительства.
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