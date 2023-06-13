Пожар разгорелся на производстве стекловолокна в Великобритании

Крупный пожар случился 12 июня на заводе в городе Лидс в Великобритании. Об этом в Twitter сообщили представители Пожарно-спасательной службы Западного Йоркшира.

"Пять пожарных машин прибыли к месту происшествия в районе Брэмли в Лидсе, где замечен высокий столб черного дыма", - написали спасатели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, местным жителям порекомендовали не приближаться к месту пожара, а также закрыть окна и двери, чтобы не пускать дым в квартиру.

По данным BBC, огнем оказался охвачен завод по производству стекловолокна. Помимо производственных помещений, были уничтожены 12 машин сотрудников завода. Кроме того, очевидцы утверждают, что слышали взрывы.

Тем не менее обошлось без пострадавших. А в пожарной службе отмечают, что 35 прибывших на место пожарных "очень мощно ударили по огню, благодаря чему пожар был быстро потушен".