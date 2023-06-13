Сильный оползень близ австрийского Тироля

Сильный оползень произошел близ австрийского Тироля, в результате которого гора стала ниже почти на сто метров.

После разведывательного полета главный геолог Тироля Томас Фигль подсчитал, что накануне из массива Флугхорн около Гальтюра выпало не менее 100 000 кубометров горной породы. По словам горноспасателей, вершина и вершинный крест исчезли. Пока о пострадавших неизвестно.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.