В Иране казнены четыре человека
Иранские власти продолжают казни.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранских правозащитников, два человека были казнены в городе Торбете-Джам и еще два человека в Кередже.
Приговоры были вынесены в результате обвинений о распространении наркотических веществ.
Информированный источник сообщил правозащитником некоторые детали.
"Сотрудники тюрьмы забрали заключенных из своих камер в дежурную охрану под предлогом того, что они собирались встретиться с прокурором по поводу амнистии. Оказавшись там, на них надели наручники и кандалы и перевели в одиночную камеру. В конечном итоге они были казнены утром".
Ранее мы писали о том, что правозащитники бьют тревогу из-за плачевной ситуации в Иране, связанной с увеличением казней.
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