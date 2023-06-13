В Иране казнены четыре человека

Иранские власти продолжают казни.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранских правозащитников, два человека были казнены в городе Торбете-Джам и еще два человека в Кередже.

Приговоры были вынесены в результате обвинений о распространении наркотических веществ.

Информированный источник сообщил правозащитником некоторые детали.

"Сотрудники тюрьмы забрали заключенных из своих камер в дежурную охрану под предлогом того, что они собирались встретиться с прокурором по поводу амнистии. Оказавшись там, на них надели наручники и кандалы и перевели в одиночную камеру. В конечном итоге они были казнены утром".

Ранее мы писали о том, что правозащитники бьют тревогу из-за плачевной ситуации в Иране, связанной с увеличением казней.