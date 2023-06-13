Ален Симонян подхватил жену и спрыгнул с ней в бассейн

Супруга председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна - Мариам Маргарян - отметила на днях свой день рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на своих страницах в соцсетях она поделилась некоторыми кадрами.

Так, на одном из видео в Instagram запечатлено, как Ален Симонян сгреб в охапку одетую в вечернее платье жену и спрыгнул с ней в бассейн.

Однако в армянском обществе энтузиазма Симоняна - многие негодуют, что армянские власти устраивают для себя вечеринки и шикарный отдых в то время как в стране наблюдается резкий спад в доходах.

Напомним, что в 2021 году, спустя почти год после поражения в 44-дневной войне, спикер парламент Армении Ален Симонян и шурин премьера Никола Пашиняна, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Грачья Акопян, наплевав на все существующие в стране проблемы и глубокий кризис, отправились отдыхать в теплые края и потратили там от души бюджетные деньги.