Сертификаты о вакцинации за взятки

Дело о фальсификации при мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в Армении, по которому проходят 20 обвиняемых, направлено в суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

По материалам дела, действовали две схемы фальсификаций. По одной предоставлялись подложные сертификаты о вакцинации, а по второй, поддельные результаты тестов на COVID-19.

В рамках дела в отношении 44 человек было начато уголовное производство, причем 25 из них медработники. 20 производств с обвинительными заключениями направлены в суд, 41 продолжается, а 8 прекращены.

В рамках уголовных дел ожидается, что будет допрошен бывший министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, ныне являющийся депутатом.

