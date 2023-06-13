Сертификаты о вакцинации за взятки - громкое судебное дело в Армении
Дело о фальсификации при мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в Армении, по которому проходят 20 обвиняемых, направлено в суд.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.
По материалам дела, действовали две схемы фальсификаций. По одной предоставлялись подложные сертификаты о вакцинации, а по второй, поддельные результаты тестов на COVID-19.
В рамках дела в отношении 44 человек было начато уголовное производство, причем 25 из них медработники. 20 производств с обвинительными заключениями направлены в суд, 41 продолжается, а 8 прекращены.
В рамках уголовных дел ожидается, что будет допрошен бывший министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, ныне являющийся депутатом.
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