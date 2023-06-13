https://news.day.az/world/1572905.html Дороги турецкого Самсуна превратились в озеро - ВИДЕО
Дороги турецкого Самсуна превратились в озеро - ВИДЕО
В Самсуне из-за сильного ливня, идущего с ночи, подземные переходы и дороги превратились в озеро.
Транспортные средства остались на дороге из-за наводнения. В некоторых районах образование было приостановлено.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре