Дороги турецкого Самсуна превратились в озеро
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Самсуне из-за сильного ливня, идущего с ночи, подземные переходы и дороги превратились в озеро. 

Транспортные средства остались на дороге из-за наводнения. В некоторых районах образование было приостановлено.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.