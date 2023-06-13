Дороги турецкого Самсуна превратились в озеро

В Самсуне из-за сильного ливня, идущего с ночи, подземные переходы и дороги превратились в озеро.

Транспортные средства остались на дороге из-за наводнения. В некоторых районах образование было приостановлено.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.