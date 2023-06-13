В Германии сообщили о начале международных учений НАТО

В Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии стартовали международные учения ВВС Air Defender 2023. Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель ВВС заявил, что 37-километровый коридор был закрыт на высоте от 2500 до 15000 метров для гражданского воздушного движения. Однако жители юго-запада страны "мало или ничего" не услышат об учениях.

"Может случиться так, что вы заметите что-то во время прибытия и отправления. Иначе вы ничего не услышите, кроме нескольких точек в небе и далеких звуков", - сказал он.