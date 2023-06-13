Пакистан оплатил первую партию российской нефти в юанях

Пакистан оплатил первую поставленную в страну партию российской сырой нефти в юанях. Об этом заявил пакистанский министр нефти Мусади Малик в разговоре с Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, объем этой партии составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч уже находится в порту Карачи. При этом Малик не стал раскрывать цену и скидку, с которой Исламабад получил топливо.

Переработкой нефти займется пакистанская компания Refinery Limited, добавил министр.