Иран и ОАЭ укрепляют партнерские отношения

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери направился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках укрепления политики добрососедства и продолжения политических консультаций с соседними странами я направляюсь в ОАЭ, чтобы обсудить с официальными лицами этого государства двустороннее сотрудничество и ряд региональных вопросов, - написал Багери во вторник в Twitter. - Две недели назад государственный министр ОАЭ посещал Иран, и у нас состоялись насыщенные переговоры".

Fars News Agency проинформировало, что 30 мая в Тегеране побывал госминистр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар. В ходе своего визита он встретился с главой МИД исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и отметил, что отношения между Ираном и ОАЭ поступательно и успешно развиваются, в том числе на уровне правительств.

Ранее мы писали о том, что Иран и США ведут переговоры по отмене санкций против Тегерана.