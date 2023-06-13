Казахстан продолжает борьбу с лесными пожарами

В настоящее время тушение пожара в казахстанской области Абай продолжается. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает МЧС Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в тушении лесного пожара задействовано более 1 800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара.

По результатам аэровизуальной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата наблюдалась действующая кромка верхового пожара по направлению от Каштакского лесничества в сторону г. Семей. Благодаря оперативным действиям и своевременно принятым мерами удалось предотвратить распространение пожара в населенные пункты.

Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки всего осуществлено 546 сбросов воды с объемом более 1 500 тонн. С начала пожара всего осуществлено более 1300 сбросов воды объемом порядка 4 000 тонн.

Между тем министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что МВД рассматривает версию поджога в области Абай.

"Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано 2 месяца", - сказал Ахметжанов.

Ранее мы писали о том, что Казахстан скорбит по погибшим в лесном пожаре.