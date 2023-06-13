Италия объявила день траура в связи с кончиной Сильвио Берлускони

Италия объявила 14 июня Днем национального траура в связи с кончиной бывшего премьер-министра страны и председателя партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Как сообщает Day.Az, похороны Сильвио Берлускони пройдут на государственном уровне в Кафедральном соборе Милана с участием Президента Италии Серджио Маттареллы. Заупокойную мессу возглавит архиепископ Марио Дельпини.

Премьер-министр Джорджа Мелони после известия о смерти Берлускони отменила все запланированные в ее графике мероприятия. В дипломатических представительствах Италии будут открыты книги соболезнований.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет в миланской больнице Сан-Раффаэле, где проходил лечение. Возглавив в период с 1994 по 2011 годы четыре разных правительства, он вошел в историю Италии как политик, дольше всех занимавший пост премьер-министра.

Ранее мы писали о сумме наследства Берлускони.