Иран готовится к боевым действиям в море?

На одном из кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) впервые установлены ракеты вертикального взлета и крылатые ракеты морского базирования дальностью до 2000 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил главнокомандующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

"На корабле "Шахид Сулеймани" впервые установлены зенитные ракеты вертикального полета и крылатые ракеты морского базирования класса "поверхность-поверхность" отечественного производства (с дальностью) от 40 до 2000 км, обладающие системой управления огнем", - сказал Тангсири.

Ранее мы писали о том, что Иран испытал новую ракету.

