В Китае открылось четвертое генконсульство Турции

В городе Чэнду, который является административным центром китайской провинции Сычуань, открылось генеральное консульство Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

Напомним, дипломатические отношения между Анкарой и Пекином были установлены в августе 1971 года.

Кроме посольства Турции в Китае функционируют три генеральных консульства - в Шанхае, Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг.

Число генконсульств Турции в Китае достигло четырех.