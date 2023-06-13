https://news.day.az/world/1573114.html В Китае открылось четвертое генконсульство Турции
В Китае открылось четвертое генконсульство Турции
В городе Чэнду, который является административным центром китайской провинции Сычуань, открылось генеральное консульство Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.
Напомним, дипломатические отношения между Анкарой и Пекином были установлены в августе 1971 года.
Кроме посольства Турции в Китае функционируют три генеральных консульства - в Шанхае, Гуанчжоу и специальном административном районе Гонконг.
Число генконсульств Турции в Китае достигло четырех.
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