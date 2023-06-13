Цены на газ в Европе повысились

Цена газа в Европе во вторник, согласно данным лондонской биржи ICE, достигла более $400 за 1 тыс. куб. м в ходе биржевых торгов. За день она выросла на более чем 16%. Июльский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялся до $404 за 1 тыс. куб. м, что эквивалентно €36,16 за МВт∙ч, учитывая текущий обменный курс евро к доллару (цены на ICE представлены в евро за МВт∙ч), передает Day.Az.

СПГ-завод Hammerfest, принадлежащий компании Equinor и расположенный на севере Норвегии, был остановлен 31 мая из-за утечки газа. Завод обычно обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа и поставляет 6,5 млрд куб. м в год.

Ожидается, что его работа будет возобновлена 14 июня, как указано в информации от норвежского газотранспортного оператора Gassco.