В доме Саркози провели обыск

Полиция провела обыск в доме бывшего президента Франции Николя Саркози. Следственные действия прошли в рамках расследования дела о возможном финансировании его избирательной кампании в 2007 году ливийскими властями.

Как передает Day.Az, об этом во вторник, 13 июня, сообщило информационное агентство dpa со ссылкой на судебные источники.

По данным агентства, следователи также допросили бывшего главу государства. Поводом для новых проверок стал отказ от ранее данных показаний главного свидетеля обвинения по этому делу.