https://news.day.az/world/1573148.html Блинкен встретился с генсеком НАТО
Блинкен встретился с генсеком НАТО
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Day.Az, об этом госсекретарь сообщил в Twitter.
"Сегодня у нас была отличная встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе, постоянную поддержку Украины со стороны союзников, продвижение процесса членства Швеции в Альянсе и другие приоритеты альянса", - подчеркнул дипломат.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре