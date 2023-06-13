Блинкен встретился с генсеком НАТО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az, об этом госсекретарь сообщил в Twitter.

"Сегодня у нас была отличная встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе, постоянную поддержку Украины со стороны союзников, продвижение процесса членства Швеции в Альянсе и другие приоритеты альянса", - подчеркнул дипломат.