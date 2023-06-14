https://news.day.az/world/1573155.html Россия возобновила поставки нефти в КНДР
Россия возобновила поставки нефти в КНДР
Россия впервые с 2020 года возобновила поставки нефти в Северную Корею, передает Day.Az.
С декабря 2022 года по апрель текущего года РФ поставила в КНДР около 67 тыс. баррелей нефти.
РФ и Северная Корея возобновили торговлю по единственному железнодорожному сообщению.
Ранее, Россия приостановила поставки нефти в КНДР в октябре 2020 года.
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