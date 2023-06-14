https://news.day.az/world/1573161.html Кувейт получил "Байрактары"
Кувейт получил "Байрактары"
Турция экспортировала в Кувейт БПЛА "Bayraktar TB2".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT.
"Местный и национальный БПЛА будет летать в небе Кувейта, где он в 2019 году установил рекорд по самому продолжительному времени полета - 27 часов 3 минуты в воздухе в условиях пустыни", - говорится в сообщении.
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