Тысячи человек попали в больницы Японии из-за "майской жары"
По крайней мере 3,6 тыс. человек госпитализировали в Японии в мае с тепловыми ударами, что стало самым высоким показателем с 2015 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что по сравнению с 2022 годом число госпитализированных из-за жары в мае выросло почти на тысячу. В то же время синоптики прогнозируют, что лето 2023 года станет жарче прошлогоднего, и призывают людей не находиться долго на солнце, носить головные уборы и пить побольше жидкости.
Период наиболее жаркой погоды в стране, как правило, приходится на июль и август. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируется сотни летальных случаев.
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