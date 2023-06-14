Правительство Швеции понимает опасения Турции в вопросе безопасности

Правительство Швеции разделяет опасения Турции в сфере безопасности, озвученные Анкарой в связи с намерением Стокгольма вступить в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

"Полагаю, что лидеры Швеции понимают и уважают интересы Турции в сфере национальной безопасности", - написал политик в Twitter по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Сенатор подчеркнул, что вступление Швеции НАТО отвечает интересам альянса.

"Сенат (США) надеется и ожидает, что Швеция станет союзником по НАТО к саммиту (альянса) в Вильнюсе в июле", - добавил он.

Ранее аналогичную мысль высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.