Президенты Ирана и Никарагуа провели встречу

Президент Никарагуа Даниэль Ортега принял во вторник президента Ирана Эбрахима Раиси, который находится с официальным визитом в центральноамериканской стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На встрече президентов присутствовали вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, глава МИД Денис Монкада и председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Густаво Поррас Кортес.

Раиси прибыл с официальным визитом в Манагуа вечером 13 июля. В иранскую делегацию входят, в частности, министры здравоохранения и медицинского образования, нефти, культуры и исламской ориентации, экономики и финансов.