Пашинян боится заговорщиков

Служба безопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна перед встречами забирает телефоны у депутатов от правящей фракции "Гражданского договора", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно данным армянских СМИ, каждый раз, когда депутаты от правящей фракции встречаются с премьером, проводят заседания, сотрудники службы его безопасности требуют сдать телефоны и смарт-часы.

По всей вероятности, как говорится в публикации, Пашинян не доверяет даже членам своей команды.

Интересно, что информацию в беседе с газетой подтвердил один из депутатов - Овик Агазарян.

"Да, перед заседаниями телефоны забирают, смарт-часы тоже", - сказал Агазарян.

По его словам, это делается для того, чтобы депутаты "не отвлекались" и не входили в TikTok․

Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни Пашинян отчитается о 44-дневной войне.