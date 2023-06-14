Мощный удар Турции по терроризму

Минобороны Турции сообщило в среду о нейтрализации 41 боевика в результате ударов ВС Турции по объектам террористов в районах Талль-Рыфат и Мюнбич на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в оборонном ведомстве заверили, что любая атака террористов YPG по расположению турецких военных в регионе будет и далее получать мощный ответ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РКК в списки террористических организаций.

В последние годы РКК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РКК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РКК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).

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