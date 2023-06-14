Эрдоган призвал Швецию к применению антитеррористического законодательства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет от Швеции применения на практике антитеррористических законов, от этого зависит одобрение Анкарой заявки Стокгольма в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду в интервью по возвращении из Азербайджана.

"В Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Если не будет форс-мажора, я приму в нем участие. Имеющиеся у Швеции ожидания в связи с саммитом (что на нем примут решение о ее вхождении в альянс - прим. ТАСС) еще не означают, что мы их оправдаем. Сначала Швеции надо выполнить свои обязательства. В ее законах, конституции указаны права правоохранительных органов. Пользуйтесь ими. Если они не будут применяться, то в Вильнюсе мы не сможем ответить положительно [на вопрос о вступлении Швеции в НАТО]", - сказал он.