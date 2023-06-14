Эрдоган о стремлении Турции к дружбе в отношениях с Грецией

Турция стремится укреплять дружбу, а не усугублять вражду в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в среду сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов, сопровождавших его в ходе визитов в ТРСК и Азербайджан.

Относительно диалога с соседней Грецией турецкий лидер напомнил, что премьер этой страны Кириакоса Мицотакис после майских выборов в Турции позвонил ему, поздравив с победой.

"В Вильнюсе, мы, конечно, готовы будем провести встречу [с Мицотакисом]. Главное, чтобы имела место четкая позиция Афин, и не озвучивались противоречивые заявления. Турция стремится укреплять дружбу, а не усугублять вражду в регионе. Мои слова в ходе вероятной встречи общеизвестны: "Уважаемый премьер [Греции]. Прекратите гонку вооружений, которая ни к чему не ведет. США не прекращают поставлять вам оружие. Зачем вы закупаете столько? Потому, что это бесплатно или американская сторона не требует с вас оплаты?" Вот это мы и обсудим. Турция готова к устранению любой вражды. Такова современная Турция, таков Эрдоган!", - сказал президент.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган обвинил Иран в торпедировании Зангезурского коридора.