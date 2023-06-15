Турецкая энергетика становится более "зеленой"

Суммарная установленная мощность ветряных электростанций (ВЭС) в Турции по состоянию на конец мая составила 11 тыс. 456 МВт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, такие данные приводит Ассоциация ветроэнергетики Турции (TÜREB).

Ветроэнергетический потенциал Турции, включая морскую (офшорную) составляет 150 тыс. МВт. Однако, учитывая уже введенные за последние десять лет в эксплуатацию ветровые турбины в стране, Турция в настоящее время использует только 10 процентов ветрового потенциала на суше.

В 50 провинциях выработке электроэнергии способствуют 3 983 действующих ветряных турбины. В прошлом году на долю ветровых станций пришлось 11 процентов всего объема выработанной электроэнергии в Турции.

Эксперты прогнозируют, что потенциал ветровой энергии Турции будет увеличиваться за счет разработки новых ветряных турбин, растущих лопастей, поднимающихся башен и технологий генераторов.

В настоящее время в сферах, непосредственно связанных с инвестициями в ветроэнергетику, таких как обрабатывающая промышленность, строительство, эксплуатация, логистика, техническое обслуживание и ремонт, ветроэнергетика, консультирование и разработка проектов, занято около 25 тыс. человек.

Турция занимает пятое место в Европе по производству ветроэнергетического оборудования.

При участии более 100 компаний из Турции ветряные турбины и их компоненты производятся и экспортируются в 45 стран на шести континентах. Оборот отрасли превысил 1 млрд долларов. В последние годы турецкие компании экспортировали около 80 процентов произведенного ветроэнергетического оборудования.

Глава TÜREB Ибрагим Эрден отметил, что районы с производственным потенциалом есть во всех регионах Турции, особенно это касается наземной ветроэнергетики. А в плане оффшорной ветровой электроэнергии выделяются регионы Эгейского моря, Мраморного моря и Черного моря, отметил он.

По его словам, необходимо определить объем инвестиций под объекты оффшорной ветроэнергетики, которые планируется создать на стационарных, а потом и плавучих платформах в последующие годы.

Большинство ВЭС в Турции лицензированы, но в последнее время устанавливаются и нелицензированные ветровые электростанции, то есть для целей собственного потребления, добавил он.