Япония решила укрепить сотрудничество с НАТО ради реализации принципа свободного Индо-Тихоокеанского региона. Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, вопросы обеспечения безопасности в регионе не отделимы от Европы, а Североатлантический альянс является надежным партнером японской стороны. Он рассказал, что между Токио и НАТО разрабатывается план адаптированного по странам партнерства. Однако сроки его реализации еще не определены.