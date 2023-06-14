Турция и Венгрия координируют работу по вопросу вступления Швеции в НАТО

Венгрия и Турция достигли договоренности по вопросу обмена информацией на каждом этапе процесса вступления Швеции в НАТО.

Как передает Day.Az, об этом Анадолу сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский министр рассказал о состоявшейся встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которой обсуждался и вопрос членства Швеции в НАТО.

"Мы договорились с Турцией информировать друг друга о шагах, которые будут предприниматься нами в будущем по этому вопросу", - сказал он.

Сийярто отметил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в Альянс, однако окончательное решение остается за Государственным собранием Венгрии (парламентом) с учетом тех "оскорблений", которые были нанесены его стране властями Стокгольма.

Венгерский министр напомнил, что Будапешт постоянно подвергался критике и обвинениям со стороны шведских политиков. "В частности, Швеция обвиняла Венгрию в том, что "в стране нет демократии, а будет диктатура. Критика подобного рода является уважительной причиной для неодобрения членства Швеции в НАТО", - отметил Сийярто.

При этом венгерский министр обвинил Швецию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. "Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - подчеркнул он.

Кроме того, глава дипломатии отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Венгрии имели место не только со стороны Швеции, но и США, а также других европейских стран.